ضبط 631 مخالفة.. حملات أمنية لإزالة التعديات على الطريق العام ببني مزار .. صور

شنت شرطة المرافق بالمنيا بالتعاون الوحدة المحلية لمركز بني مزار وعدد من الجهات المعنية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات رفع الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة.



قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 631 مخالفة، حيث تم تحرير 372 محضر ازالة ادارية، و168 محضر إشغال، و69 محضر باعة جائلين، و21 محضر إدارة محلات بدون ترخيص، وإزالة كشك مخالف، وذلك بعدد من شوارع مدينة بنى مزار.



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



في سياق متصل نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملات لإزالة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا بالاهتمام بحالة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.



وقال علي غلاب رئيس مركز ديرمواس، إن الوحدة المحلية أزالت المخلفات من المقلب الوسيط بأبو خلقة التابعة لقرية نزلة البدرمان ونقلها إلى المقلب العمومي بصحراء دلجا، وذلك خلال حملة مكبرة للنظافة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.



وأشار الى أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.