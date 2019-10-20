Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فرع جديد للقومي لحقوق الإنسان في أسوان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
افتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان، فرعًا جديدًا بمحافظة أسوان "قرية النوبة" بمركز نصر النوبة، وذلك للوقوف على احتياجات المواطنين بالمحافظة.

ياتي ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذًا لخطته الاستراتيجية في تأسيس مكاتب وفروع له في جميع المحافظات.

يذكر أن المجلس أنشأ وحدة خاصة بالنوبة، وذلك في إطار دراسة الاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة وفي ضوء الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس خلال السنوات الماضية للمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. مشجع يقتحم مباراة إنتر ميلان وساسولو بالبراشوت

سورة الملك.. فضل حفظها وقراءتها قبل النوم .. وهل تمنع من عذاب القبر؟

بيضحك على مرتضى منصور.. رضا عبد العال يفتح النار على ميتشو وينتقد أداء الزمالك

كان نفسي أقول أحمد رجع و فرحني.. قصة حب أحمد صابر ونورا زعيتر تأكلها النيران

بنات حلا شيحة يخطفن الأنظار فى أحدث ظهور لهن.. والجمهور: نسخة منك

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع.. كوت وحزام إليسا يثيران الجدل على السوشيال ميديا

حمو بيكا داخل مستشفى 57357 تعرف على السبب.. صور

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة