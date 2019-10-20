فرع جديد للقومي لحقوق الإنسان في أسوان

افتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان، فرعًا جديدًا بمحافظة أسوان "قرية النوبة" بمركز نصر النوبة، وذلك للوقوف على احتياجات المواطنين بالمحافظة.



ياتي ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذًا لخطته الاستراتيجية في تأسيس مكاتب وفروع له في جميع المحافظات.



يذكر أن المجلس أنشأ وحدة خاصة بالنوبة، وذلك في إطار دراسة الاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة وفي ضوء الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس خلال السنوات الماضية للمحافظة.