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أخبار البلد

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:14 م
صدى البلد
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أ ش أ
كشف الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد /الإثنين/ وتستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل.

وأوضح - بيان صادر عن الهيئة، اليوم /الأحد/ أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي : "حلايب)"و"شلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد ، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

وأضاف - البيان- أنه من المتوقع أن تشهد البلاد - اعتبارا من بعد غد /الثلاثاء / - انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل شمالا ، مائل للحرارة جنوبا نهارا ، بارد ليلا.

وأهاب بالمواطنين ضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة، للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق، بسبب سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية، وضرورة تغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد.

كما أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين - خاصة في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء - اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير، نظرا لغزارة الأمطار في هذه المناطق.

وأتاحت الهيئة للمواطنين الاستفسار عن حالة الطقس على مدار الأربع والعشرين ساعة على الهاتف : (24646721).
وعن درجات الحراره المتوقعة خلال هذة الفترة فهي كالتالي:
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 الى 24 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الغريبة من 26 الي 24 درحة مئوية.
محافظـات الوجة البحري والقاهرة من31 الى 27 درجة مئوية.
محافظـات شمال الصعيد من33 إلى 29 درجة مئوية.
محافظات جنوب الصعيد من37 إلى 35 درجة مئوية.
محافظات جنوب سيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية.
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