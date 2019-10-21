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شق الثعبان على طريق العالمية .. تسليم 80 عقد تمليك لمستثمرى المنطقة .. دعم الصناعة بمدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة .. و ميناء جاف ومصانع لتدوير المخلفات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
محافظ القاهرة يسلم
محافظ القاهرة يسلم عقود الوحدات
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عبد العزيز جمال
- شق التعبان معقل صناعة الرخام والجرانيت تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة 
- المنطقة تبلغ مساحتها 2,5 مليون متر مربع وتضم 50 ألف عامل
- توزيع 31 عقداَ لأصحاب أراضى وواضعى اليد
- شق التعبان من أهم خمس مناطق لتصنيع الرخام والجرانيت بالعالم

تسعى محافظة القاهرة لتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية لتصنيع الرخام والجرانيت وتحويلها من اقتصاد عشوائي لاقتصاد منظم من خلال التقنين ودعم المنطقة بكافة الخدمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في هذا السياق، شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 36 عقد تمليك نهائى موثق لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ استكمالًا لما تم توزيعه من قبل(44 عقدا ) وذلك في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى ، والتى تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

كما قام بتوزيع 31 عقداَ لأصحاب أراضي وواضعى اليد تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم طبقاَ للقانون 144 ، جاء ذلك خلال عقب اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة.

وأكد المحافظ ان العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة من أراضي مغتصبة وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظاَ على ممتلكاتها ، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية، موجهَا الشكر لأصحاب الورش والمصانع التى تجاوبت مع اجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان .

وأشار إلى ان الدولة ممثلة فى محافظة القاهرة لم تألوا جهداَ فى الوقوف بجانب المواطنين وتحقيق صالحهم بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة وحفظ المال العام، حيث كانت القاهرة أول المحافظات على مستوى الجمهورية تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى تمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة.

وأشار المحافظ خلال كلمته إلى أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت علي مستوى العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية و وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة.
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