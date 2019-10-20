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مرأة

فى دقيقتين.. حيل مجربة للتخلص من التوتر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:36 م
القلق
القلق
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لمياء الياسين
حيل سريعة وغير متوقعة يمكنها أن تساعدك فى التخلص من مشاعر التوتر والقلق إليك أبرز تلك الحيل التى تخلصك من تلك المشاعر يقدمها موقع برايت سايد.

احصل على مشروب الطاقة

يمكنك تحضير مشروب طاقة بنفسك أمزجى الليمون والزنجبيل والعسل والماء وأمزجيها مع بعض مكعبات الثلج
يخلصك هذا المشروب من الجفاف وهو واحد من الأسباب الرئيسية للتعب وعليك تناول الماء أيضا ففى كل مرة تشعرى فيها بالنعاس والدوار اشربى كوبًا من الماء وشاهدى ماذا سيحدث.


جرب تدليك القدم المريح.

الإجهاد هو أحد الأسباب التي تجعلنا نشعر بالإرهاق بنهاية اليوم. إن تدليك القدم الجيد الذي يخفف من الضغط يمكن أن يعمل العجائب على جسمك المتعب.

عادةً ما تتضمن تدليك القدمين فركًا لطيفًا وطيدًا وضغطًا على نقاط الضغط لبضع ثوانٍ باستخدام الإبهام أو المفاصل.

مضغ بعض اللوز.

اللوز هو الخيار الأمثل لتناول وجبة خفيفة تنشيطية في منتصف اليوم. اللوز تحتوي على فيتامين بي وL-كارنيتين، والعناصر التي ترتبط إلى زيادة نشاط الدماغ . كما أنها غنية بالمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تعمل على تحسين الصحة العامة للجسم ومحاربة تدهور الذاكرة بعد الغداء.
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