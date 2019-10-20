تقدر بالملايين.. محافظ القاهرة: لن نتهاون في مستحقاتنا لدى الشركات والأفراد

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تحصيل متأخرات المحافظة والتي تقدر بالملايين لدى الغير سواء كان مؤسسات أو شركات أو أفراد.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر السكرتير العام للمحافظة وحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات.



وأكد على سرعة تحصيل تلك المستحقات، مضيفا أنه لا يمكن التهاون في حقوق المحافظة.



كما طالب القائمين على المشروعات المتعثرة بالعاصمة بتقديم أسباب توقف وتعثر تلك المشروعات للوصول إلى حلول سريعة لاستكمال تلك المشروعات مرة أخرى لمواكبة حركة البناء والتنمية التي تتم بالدولة حاليًا.