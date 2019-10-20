مدرب الزمالك السابق يكشف سر تراجع مستوى الفريق أمام المقاولون العرب.. فيديو

أكد أمير عزمي مدرب فريق الزمالك السابق، أن الفريق كان يقترب من التتويج بـ لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي ولكن عدم انتظام البطولة اثر سلبا على الفريق.





وأضاف أمير عزمي في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن الفريق عاني خلال الموسم الماضي من كثرة المباريات حيث خاض أكثر من 18 مباراة في الكونفدرالية و أكثر من 30 مباراة بالدوري مشددا، على أن الفريق عاني كثيرا من الإجهاد.





وتابع أمير عزمي أن الإجهاد و كثرة السفر أثر سلبا على أداء الفريق خلال مباريات الفريق الأخيرة في الدوري الممتاز.





اما بشأن الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة الصربي ميتشو، فأكد أن الفريق أدائه يتحسن بشكل تدريجي وهو أمر جيد حيث أن ميتشو مدرب متميز.





وتابع أن هناك العديد من اللاعبين استعادوا مستواهم أبرزهم فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي وسيتحسن الاداء بشكل ملحوظ خلال المباريات المقبلة.





وأكمل أمير عزمي أن الفريق قدم اداء جيدا خلال مباراة الفريق امام المقاولون العرب و لكن الإجهاد ظهر على اللاعبين خلال الشوط الثاني للمباراة.