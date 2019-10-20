صدق أو لا تصدق.. مسئول مصري سابق وراء استبعاد جهاد جريشة من مونديال الأندية

لا يزال استبعاد جهاد جريشة الحكم الدولى المصري من إدارة لقاءات كأس العالم للأندية المقبل يفرض نفسه بقوة داخل أركان الشارع الكروى المصري.



وعلم "صدى البلد" أن جهاد جريشة كان أحد الحكام المرشحين بقوة للتواجد في كأس العالم للأندية المقبل، وكان قاب قوسين أو أدنى من تمثيل مصر في هذا المحفل العالمي.



وأكد مصدر مطلع أن استبعاد جهاد جريشة من إدارة مباريات كأس العالم للأندية جاء بناءً على "وجهة نظر" من قبل أحد الأشخاص المصرية داخل الكاف، والذي اقترح تواجد الحكم الجزائري الشاب "مصطفى غربال"، وكان هذا المسئول يعمل ضمن اتحاد الكرة الذي استقال عقب خروج المنتخب الوطني من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



وسادت حالة كبيرة من الحزن والاستياء داخل لجنة التحكيم المصري بسبب الطريقة التي تم استبعاد جهاد جريشة بها من إدارة مباريات كأس العالم للأنددية، خاصةً أن جريشة يعد واحدًا من أبرز الحكام المتواجدين على الساحة الإفريقية في الوقت الحالي، نتيجة القدرات الفنية والبدنية والخبرات الكبيرة التى يمتلكها.