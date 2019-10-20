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أخبار العالم

الحكومة السودانية والجبهة الثورية تتوصلان إلى اتفاق سياسي.. تعرف على أهم بنوده

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
توصلت الحكومة السودانية والجبهة الثورية إلى صياغة إعلان سياسي يتضمن عدة بنود؛ أهمها الاتفاق على وقف العدائيات لأغراض إنسانية، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

كما يتضمن الاتفاق بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التزام الحكومة بإيصال المساعدات من داخل وخارج السودان للمناطق المتضررة، وتفعيل أعمال اللجان المشتركة لمتابعة إطلاق سراح الأسرى.

وعلاوة على ذلك، يشمل الاتفاق بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التفاوض حول القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية بما فيها قضايا مناطق النزاع المسلح و القضايا القومية.

كما يشتمل أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.

وفي الجمعة الماضية، انطلقت أولى جلسات المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودات بقيادة عبدالعزيز الحلو في مدينة جوبا.
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