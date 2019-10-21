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برلمان

تحصيل 10 جنيهات من الطلاب.. برلمانية تشيد بتعديلات جديدة بمشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:59 ص
تحصيل 10 جنيهات من
تحصيل 10 جنيهات من طلاب الجامعات
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حسن رضوان
أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الصندوق من أهم التشريعات التي تساهم في دعم الابتكار والبحث العلمي، حيث يسهم في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في جميع المؤسسات، لافتة إلى أن تحصيل مبلغ عشرة جنيهات لزيادة الدعم أمر إيجابي يعود بالنفع على طالب العلمي في المقام الاول.

وتابعت: "مبلغ عشرة جنيهات لا تساوي ثمن سندوتش ولكن في تحصيله سوف يجمع مبلغا ينهض بالمؤسسات العلمية.

يذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب، تستعد خلال اجتماعها القادم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على اضافة فقرة ثالثة الى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الاعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى.
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