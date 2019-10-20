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تعليم

تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بـ أسنان طنطا.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:15 م
الدكتور الرفاعي
الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا
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أحمد على
شهد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأحد، حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بكلية طب الأسنان بالجامعة، بحضور الدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد الكلية.

وبحسب بيان، اليوم، الاحد، هنأ "مبارك" الطلاب الماليزيين باحتفالهم بتخرجهم من كلية طب الأسنان، مؤكدًا لهم أهمية الاستمرار في اكتساب العلم وتزويد معرفتهم العلمية، للوصول إلى مستوى متميز خلال ممارستهم لمهنة طب الأسنان، وأن جامعة طنطا تفتح أبوابها للجميع، مطالبًا إياهم باستمرار التواصل مع أساتذتهم في جامعة طنطا للاستزادة من خبراتهم.

من جانبه أكد "الشيخ" أن جامعة طنطا دائمًا تحتضن أشقائها من مختلف الدول وترحب بهم في رحاب كلياتها، مشيدًا بالالتزام والجدية التي عهدها من الطلاب الماليزيين خلال فترة دراستهم بالجامعة وهو ما يعد أحد أهم أسباب نجاحهم وتفوقهم.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الماليزيين بحضور الدكتور علي الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مأمون الشيخ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد حنيف عبد الرحمن، سفير ماليزيا في مصر، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.
تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بـ أسنان طنطا.. صور
تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بـ أسنان طنطا.. صور
تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بـ أسنان طنطا.. صور
تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بـ أسنان طنطا.. صور
تخريج الدفعة الخامسة من طلاب البرنامج الماليزي بـ أسنان طنطا.. صور
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