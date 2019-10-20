Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير شئون النواب: تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:07 م
المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بأن تتم تسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا، وعدم إقامة أى قضايا بينها مستقبلا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقال المستشار عمر مروان، تعقيبا على ردود بعض النواب بشأن ما يتناوله مشروع القانون عن إلغاء التحكيم الإجبارى:"إن الحكومة اتخذت قرارا داخل مجلس الوزراء، بأنه على كل أجهزة الدولة أن تتشاور فيما بينها في بعض قضايا وتقوم تسويتها بطريقة ودية، هناك توجيه بعدم إقامة أى قضايا مستقبلا بين جهة حكومية وأخرى، وأن تلجأ للمستشارين القانونيين فى كل جهة لتسوية هذه القضايا، وهذه الإجراءات تتم بالتوازى مع إعداد وصياغة مشروع القانون المعروض على المجلس".

واتفق "مروان"، مع رؤية الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجبارى ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم فى المطلق.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضى ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها".

وبدأ مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، المنعقدة الآن مناقشة مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة ،1983 وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية على مشروع القانون.

ويشتمل مشروع القانون على تطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، ودعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته، ووضع حلول جذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة علي الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها.

كما يتضمن المشروع اللجوء إلى التحكيم الإجبارى للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى.

وقال بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يحيل استمرار نظر الاستئناف لـ طعون الجنح إلى مجلس الدولة

الأحد.. النواب يبحث موعد مناقشة 26 طلباً عن سياسة الحكومة وعقوبات النفقة وإلغاء التحكيم الإجباري وحماية البيانات الشخصية.. والأعضاء يواجهون وزير الإسكان بـ33 طلب إحاطة

دعما للاستثمار.. البرلمان يبحث إلغاء التحكيم الإجباري بشركات القطاع العام

تغليظ عقوبة ممتنعي أداء نفقة الزوجة.. وإلغاء التحكيم الإجباري أمام جلسة البرلمان غدا.. ومناقشات موسعة حول قانون حماية البيانات .. وتقنين أوضاع جامعة زويل

تغليظ عقوبة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية وإلغاء التحكيم الإجباري.. جلسة ساخنة في انتظار البرلمان.. اليوم

بدء الجلسة العامة للبرلمان برئاسة عبد العال

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

هتافات للمطالبة بإعدام راجح خلال قضية ضحية الشهامة في المنوفية

لبنان تنتفض.. مصير برنامج ذا فويس 5 بعد مظاهرات بيروت

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية.. ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

ضحية جديدة للكلاب .. شيماء ابنة أسيوط فقدت شفتها واللثة