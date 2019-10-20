بعد نجاحها في قيد عائلي .. ريم البارودي : تصدر التريند بالكاش مايوه لم يسعدني

استضاف موقع "صدى البلد" النجمة ريم البارودي لتكريمها بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل " قيد عائلي " والذي تصدرت من خلاله تريند مؤشر البحث جوجل لعدة أيام بسبب مشاهد وفاة نجلها خلال أحداث الحلقة الأخيرة من هذا العمل .



وتحدثت ريم عن هذا النجاح، مؤكدة حدوثه في الوقت المناسب، قائلة:" لم أكنّ أعرف معنى التريند ولكني تصدرته مرتين بسبب حياتي الشخصية وتصريحاتي عن أحمد سعد كما تصدرته مرة أخرى بسبب صورة متداولة لي بالكاش مايوه ، والتصدر من خلال هذه الأمور لم يكنّ يسعدني لانه ليس له علاقة بعملي " .



وأضافت :" لكن هذه المرة تصدرت التريند من خلال مشهد حقق نجاحا كبيرا لم يقتصر على مصر فقط بل الجزائر والمغرب ايضًا وهو ما لم أكنّ أتوقعه على الإطلاق" .



وتابعت ريم البارودي:" ظروف تصوير مسلسل قيد عائلي لم تكن سهلة ولكن الحمد لله العمل ظهر بشكل رائع بفضل كثيرين على رأسهم المخرج تامر حمزة والفنان وصديقي محمد محمود عبد العزيز" .

