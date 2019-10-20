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فن

بعد نجاحها في قيد عائلي .. ريم البارودي : تصدر التريند بالكاش مايوه لم يسعدني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:27 م
الفنانه ريم البارودي
الفنانه ريم البارودي
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نورا نبيل - عدسة : عز حسين
استضاف موقع "صدى البلد" النجمة ريم البارودي لتكريمها بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل " قيد عائلي " والذي تصدرت من خلاله تريند مؤشر البحث جوجل لعدة أيام بسبب مشاهد وفاة نجلها خلال أحداث الحلقة الأخيرة من هذا العمل .

وتحدثت ريم عن هذا النجاح، مؤكدة حدوثه في الوقت المناسب، قائلة:" لم أكنّ أعرف معنى التريند ولكني تصدرته مرتين بسبب حياتي الشخصية وتصريحاتي عن أحمد سعد كما تصدرته مرة أخرى بسبب صورة متداولة لي بالكاش مايوه ، والتصدر من خلال هذه الأمور لم يكنّ يسعدني لانه ليس له علاقة بعملي " .

وأضافت :" لكن هذه المرة تصدرت التريند من خلال مشهد حقق نجاحا كبيرا لم يقتصر على مصر فقط بل الجزائر والمغرب ايضًا وهو ما لم أكنّ أتوقعه على الإطلاق" .

وتابعت ريم البارودي:" ظروف تصوير مسلسل قيد عائلي لم تكن سهلة ولكن الحمد لله العمل ظهر بشكل رائع بفضل كثيرين على رأسهم المخرج تامر حمزة والفنان وصديقي محمد محمود عبد العزيز" .
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