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اقتصاد

انخفاض البلطي والجمبري واستقرار البوري.. تباين أسعار الأسماك اليوم الأحد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الأسماك بين الانخفاض والاستقرار في سوق العبور اليوم، الأحد 20 أكتوبر 2019.

وانخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 و28 جنيها مقابل 30 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" بين 18 و22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى ما بين 15 و35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يتراوح ما بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر البورى بين 32 و50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 و50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما انخفض سعر الكاليمارى والسبيط ليتراوح بين 90 و220 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 و140 جنيها.

وانخفضت أسعار الجمبري بجميع أحجامه لتتراوح بين 85 و460 جنيها.
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