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فن

بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:11 م
راغب علامة و أحلام
راغب علامة و أحلام
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محمد نبيـل
بعد اكتمال تشكيل فرق النجوم المدربين الأربعة راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد، ومحمد حماقي، في برنامج "The Voice" على قناة على "MBC مصر" بات متوقعًا أن تكون "المواجهات" قوية وحماسية.

كانت حلقات الأسابيع الماضية من البرنامج، حملت أصواتًا متميّزة تنافس المدرّبون النجوم على ضمّها إلى فرقهم، حتى الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" من البرنامج العالمي "The Voice" بصيغته العربية على "MBC مصر".

وقدّمت الحلقات بعض الأصوات الجديرة بالتواجد في الساحة الفنية، ما دفع بالمدرّبين إلى لف كراسيهم تقديرًا لأصواتهم رغم اكتمال الأعداد في فرقهم، مما يؤكد ارتفاع سقف المنافسة على أحلى الأصوات في المرحلة المقبلة.

وتوزع المشتركون على فرق المدرّبين كالتالي، ضم فريق راغب كل من مصطفى الفالح، ونور حلو، ومودي جمال، ومي علي، فيما ضم فريق أحلام كلا من نورهان المرشدي وأمجد ديب، أما سميرة ففازت بكل من سندي لطي، شيماء ناجي، محمد أوليا واليسار صعب، واستحق فهد مفتخر في نهاية الحلقة الخامسة والأخيرة من مرحلة "الصوت وبس"، الكرسي الشاغر الوحيد في فريق حماقي.
بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice
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