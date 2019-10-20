الحبيب الجفري يوجه رسالة اعتذار للشباب.. تعرف على محتواها

وجّه الحبيب على الجفرى، رئيس مؤسسة طابة والداعية الإسلامى، رسالة للشباب يقول فيها: «نحن نحبكم كثيرا، ونعتذر لكم لأننا قصرنا معكم، ولكن تقصيرنا لا يعني أن تنقطع صلات قلوبكم عن بارئها – سبحانه وتعالى-».





وأوضح «الجفرى» فى تصريح لـ« صدى البلد» على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي الذي انتهت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، أن الخير فى شباب الأمة كبير، والخير المقبل عليهم كثير، مضيفًا أن المؤسسات الدينية تعمل جاهدة على إعداد أجيال من الدعاة الشباب الذين يمكن أن تطمئن قلوب الشباب لهم.





وأضاف تعليقًا على عنوان مؤتمر الإفتاء «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، أننا نحتاج في عصرنا هذا إلى فلسفة قبول الاختلاف وتحديد الزاوية التي يجب أن يقبل الاختلاف من خلالها، موضحًا أن معاناة الأمة الإسلامية من تشتيت الأوطان والصراع المفتعل الذي نعيشه مع العالم لا يجب أن نقصرها على التطرف فحسب بل هناك مستوى أعلى يجب أن ننتهي إليه وهو أننا لم نواكب سرعة المتغيرات في زماننا؛ لنستطيع حماية الشباب والأجيال المقبلة من براثن جماعات إرهابية متطرفة.





يذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم استضافت فى مؤتمرها هذا العام العديد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.



