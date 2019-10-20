Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الحبيب الجفري يوجه رسالة اعتذار للشباب.. تعرف على محتواها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:15 م
الحبيب الجفرى
الحبيب الجفرى
Advertisements
يارا زكريا
وجّه الحبيب على الجفرى، رئيس مؤسسة طابة والداعية الإسلامى، رسالة للشباب يقول فيها: «نحن نحبكم كثيرا، ونعتذر لكم لأننا قصرنا معكم، ولكن تقصيرنا لا يعني أن تنقطع صلات قلوبكم عن بارئها – سبحانه وتعالى-».

وأوضح «الجفرى» فى تصريح لـ« صدى البلد» على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي الذي انتهت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، أن الخير فى شباب الأمة كبير، والخير المقبل عليهم كثير، مضيفًا أن المؤسسات الدينية تعمل جاهدة على إعداد أجيال من الدعاة الشباب الذين يمكن أن تطمئن قلوب الشباب لهم.

وأضاف تعليقًا على عنوان مؤتمر الإفتاء «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، أننا نحتاج في عصرنا هذا إلى فلسفة قبول الاختلاف وتحديد الزاوية التي يجب أن يقبل الاختلاف من خلالها، موضحًا أن معاناة الأمة الإسلامية من تشتيت الأوطان والصراع المفتعل الذي نعيشه مع العالم لا يجب أن نقصرها على التطرف فحسب بل هناك مستوى أعلى يجب أن ننتهي إليه وهو أننا لم نواكب سرعة المتغيرات في زماننا؛ لنستطيع حماية الشباب والأجيال المقبلة من براثن جماعات إرهابية متطرفة.

يذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء حول العالم استضافت فى مؤتمرها هذا العام العديد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.

وجدير بالذكر أيضًا أن مؤتمر الإفتاء هذا العام شهد إطلاق العديد من المبادرات التاريخية المهمة، يأتي في مقدمتها: إطلاق وثيقة «التسامح الفقهي والإفتائي»، وإعلان «اليوم العالمي للإفتاء»، إلى جانب طرح عدد من الإصدارات، من بينها: «إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية»، «المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي»، «الأسس والأساليب العلمية للإفتاء»، «إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية»، «معجم فقه النوازل»، «جمهرة أعلام المفتين» الجزء الثاني، «المؤشر العالمي للفتوى»الإصدار الثاني، وموسوعة «صناعة الفتوى بين النظرية والتطبيق» باللغة الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في سطور .. تفاصيل المؤتمر العالمي للإفتاء

دار الإفتاء «خلية نحل» استعدادا لمؤتمرها العالمي الخامس.. علماء 85 دولة يناقشون «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي».. ويصدرون وثيقة التسامح الإفتائي

وزير العدل: الجماعات المتطرفة خطر حقيقي على السلم العالمي

الجفري في مؤتمر الإفتاء: لم نواكب سرعة المتغيرات .. ولا يجب أن نحصر أزمتنا في "التطرف"

الوردانى: لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي واقترح إنشاء منتدى له

إعلان وثيقة التسامحِ الفقهي .. نص البيان الختامي لـ مؤتمر الإفتاء العالمي

ترشيحاتنا

لاستغلالهم الركاب.. ضبط 46 سيارة أجرة في الزقازيق

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الشاي على معدة فارغة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

ضحية جديدة للكلاب .. شيماء ابنة أسيوط فقدت شفتها واللثة