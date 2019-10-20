شريان الحياة.. آنفاق قناة السويس تأذن بانطلاق التنمية في سيناء

أولي نقاط انطلاق قاطرة التنمية إلى أرض سيناء

تمثل شريان حياة بانتقال الأفراد والبضائع والمياه الي المحافظة احد المقومات الأساسية لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب





تحققت أحلام أبناء شمال سيناء ، التي طالما راودت الأهالي لسنوات طويلة منذ تحرير الأرض في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في عهد الرئيس السيسي خاصة بعد إنشاء أنفاق تربط بين شرق وغرب القناة ليعيد قبله الحياة إلي سيناء من جديد .





وتعتبر الأنفاق هي أولي نقاط انطلاق قاطرة التنمية إلى أرض سيناء ، فهي تمثل شريان حياة بانتقال الأفراد والبضائع والمياه الي سيناء ، من خلال أنفاق مبنية بأحدث الطرق ، حيث تربط بين شرق وغرب القناة، وهي تسمح للمواطن بالدخول من وإلى سيناء فى 20 دقيقة فقط.





وقال نصار عيد سالم من بئر العبد ،إن الانفاق تعتبر السبيل إلى التنمية على أرض سيناء ، فهي تقدم حلولًا جذرية بتوسعة رقعة العمران، والنهوض بالبنية التحتية، وانجاز تنمية غير مسبوقة في سيناء.





ولفت محمد أبو نافع أن مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس هو استيعاب الزيادة السكنية التي ستصل للمنطقة مع إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة.. مشيرا إلى أنها ضمن مشروعات التوسع العمراني الذي تستهدفه الدولة مستقبلا من اجل توطين السكان علي ارض سيناء .





بينما أكد سعيد العماري، أن الأنفاق ستحل مشاكل الانتظار ليوم أو لأكثر لوصول المواد الخام من الثروات التعدينية التي توجد علي ارض سيناء عند نفلها إلى القاهرة، وها بدوره سيقلل التكلفة بالنسبة لعمليات النقل، وبالتالي انخفاض الأسعار وهو أحد الأهداف لهذه الأنفاق .



