التراث النوبي والمناظر الطبيعية في معرض لـ طلاب فنية المنيا

ابدع طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الفنية في رصد التراث النوبي والمناظر الطبيعية والبيوت النوبية، من خلال معرض"الإنتاج الإبداعي لمقرر الدراسات التجريبية في التراكيب النسجية".





وبحسب بيان، الأحد، افتتح المعرض الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والذي أقيم بقاعة حنا حبيب بالكلية.





وشهد المعرض الذي أُقيم برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، حضور الدكتورة أمل محمد أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة نجوى على محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رباب محمد أحمد، مدرس النسيج بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والمشرف على أعمال الطلاب بالمعرض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.



