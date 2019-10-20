Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التراث النوبي والمناظر الطبيعية في معرض لـ طلاب فنية المنيا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:56 م
معرض لطلاب فنية المنيا
معرض لطلاب "فنية المنيا"
Advertisements
أيمن رياض
ابدع طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية الفنية في رصد التراث النوبي والمناظر الطبيعية والبيوت النوبية، من خلال معرض"الإنتاج الإبداعي لمقرر الدراسات التجريبية في التراكيب النسجية". 

وبحسب بيان، الأحد، افتتح المعرض الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والذي أقيم بقاعة حنا حبيب بالكلية.

وشهد المعرض الذي أُقيم برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، حضور الدكتورة أمل محمد أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة نجوى على محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رباب محمد أحمد، مدرس النسيج بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والمشرف على أعمال الطلاب بالمعرض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأوضحت الدكتورة "أمل أبوزيد" أن المعرض ضم أعمال 45 طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الثانية، تنوعت ما بين المناظر الطبيعية، والتراث النوبي، والبيوت النوبية، وذلك ضمن مقرر تراكيب نسجية، حيث عرض الطلاب تجربتين تمثل إحداهما انعكاس صورة في الماء، والأخرى في البيوت النوبية، وتمت المعالجة باستخدام تقنيات النسيج السادة، وكذلك السوماك والوبري.
التراث النوبي والمناظر الطبيعية في معرض لـ طلاب فنية المنيا
التراث النوبي والمناظر الطبيعية في معرض لـ طلاب فنية المنيا
التراث النوبي والمناظر الطبيعية في معرض لـ طلاب فنية المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حدثها فورًا.. آبل تحذر مستخدمي آيفون وآيباد

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات