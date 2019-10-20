Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

التموين والبورصة تنتهيان من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية.. وحصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير للسلع محل التداول منذ عام 2015 ومتوسط أسعارها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
وزير التموين: 
البورصة السلعية تساعد الحكومة في التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية وتضمن أسعار عادلة للمستهلكين
محمد فريد:
البورصة انتهت من خطة متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية



انتهت كل من وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية الداخلية والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وعلي رأسها البورصة المصرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و د. إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري, ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وعلى مدار عام كامل، عقدت كلًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز التجارة بالتنسيق مع البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عددًا من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن الغرف التجاريه وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.

كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وحرصا من وزارة التموين وإدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والأسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات " أثيوبيا – الهند –إيران-شرق إفريقيا الإقليمية-غانا"، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.

ولم تكتفي مجموعة العمل بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في" السوق الحاضر" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل الوزاره وسيتم ربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات التقييم والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية الحاضرة، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للهيئات الاقتصادية الحكومية والبورصة المصرية الحصة الأكبر في الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله، محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأكد د. عشماوي مساعد أول الوزير رئيس جهاز تنمية التجارة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلًا عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

من جانبه أكد المصيلحي، إن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع المصيلحي،" من شأن وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية"، مؤكدًا أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ولفت المصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حاليًا في مصر، وجارٍ إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.

وكافه هذه المؤسسات إنما تعمل لتصل في النهاية للمعادلة التى تحقق تنمية حقيقية فى التجارة الداخلية وذلك بزيادة التجارة المنظمة مما يؤدى الى ضمان أسعار عادلة للمستهلكين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع خطوات تأسيس بورصة السلع المصرية

رئيس الوزراء يتابع خطوات تأسيس بورصة السلع المصرية.. مدبولي: البورصة السلعية ستضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع .. وتحمي صغار المزارعين

ما هي البورصة السلعية التي تطلقها وزارة التموين لأول مرة الشهر المقبل؟

الفلاحين: إنشاء البورصة السلعية يضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع

محمد فريد: انتهينا من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك اليوم 20-10-2019.. أزمات الأبيض والكاف عرض مستمر.. فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية لنادي المقاولون

بيخافوا من محمد صلاح.. فان دايك يكشف سر خوف لاعبي ليفربول من ممازحته

البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئات القطاع العام وشركاته ويحيله لمجلس الدولة

آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم .. رامي إمام يكشف كواليس فلانتينو.. فيديو

خالد الجندى يكشف عن موقف صعب يدهش الإنسان يوم القيامة ..فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

Advertisements

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

تكريم لبلبة فى قصر السينما عن مشوارها الفنى .. صور