أبو اليزيد: مصر حققت اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر المحلى 80% وندعم مزارعي البنجر

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أهم إنجازات الدولة فى تطوير منظومة صناعة السكر من بنجر السكر فى مصر، والتى أدت إلى زيادة معدلات الإنتاج خلال العام الحالى حيث وصل إجمالي إنتاج السكر المحلى من محصول بنجر السكر هذا العام إلى 1.5 مليون طن بجانب إنتاج ما يقرب من مليون طن من القصب، مما أدى إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السكر فى مصر إلى 80% هذا العام.



ولفت إلى أن أحد محاور خطة الدولة لتطوير صناعة السكر رفع كفاءة خطوط انتاج المصانع التابعة للدولة وتشرف وزارة التموين على الخطة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى.



وتابع: كما يتم أيضا التوسع الرأسى لزيادة إنتاجية الفدان من بنجر السكر من خلال زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين بعد نجاح تجربة الشركة على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ خلال العام الماضى، وإجراء تجارب إرشادية بالتعاون مع الشركات المنتجة للتقاوى والجهات التنفيذية الزراعية لنشر زراعة التقاوى الحديثة أحادية الجنين عالية الإنتاجية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة المساحات المنزرعة من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية هذا العام بجانب أيضا التوسع الأفقى بزيادة المساحة المنزرعة بنحر سكر على مستوى جمهورية مصر العربية والتى بلغت 600 ألف فدان خلال موسم 2018 – 2019 ،بعدما كانت لا تتجاوز من 450 ألفا إلى 470 ألف فدان.



جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية الزراعة جامعة عين شمس اليوم الأحد ندوة تحت عنوان " مستقبل زراعة بنجر السكر فى مصر .. المشاكل والحلول " لاستعراض آليات النهوض بمحصول بنجر السكر وأيضًا آليات التعاقد بين المزارعين وشركات بنجر السكر ودور مجلس المحاصيل السكرية فى علاج مشاكل بنجر السكر.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والدكتور أحمد جلال السيد عميد عميد كلية زراعة عين شمس، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصين فى هذا المجال.



واستعرض " ابو اليزيد " الخدمات التى تقدمها شركة الدلتا للسكر للمزارعين، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، وزيادة علاوة التبكير من 120 جنيها للطن إلى 180 جنيها، مع صرف رشة مجانية للتسميد الورقي وأيضًا دعم خدمة الأرض "الحرث" بمبلغ 300 جنيه للفدان بمتوسط 16 جنيها لكل طن بنجر مورد بجانب صرف حافز 25 جنيها لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16% وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع.



واسترسل: كما يتم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر بمبلغ 100 جنيه للفدان، كما أن الشركة ستتحمل تكاليف الزراعة الالية لتوفير نفقات الزراعة بمعدل 300 جنيه للفدان وصرف حافز نظافة البنجر الذى سيتم توريده فى الموسم المقبل من 5 إلى 9 جنيهات لكل طن حسب درجة النظافة ﻭأنه لأول مرة سيتم صرف حافز فرق نولون زيادة 20 جنيه كحد أدنى لكل طن بنجر مورد لمزارعي نطاق محافظتي كفر الشيخ والغربية، بالإضافة لمركزي بلقاس والستاموني بالدقهلية، إضافة إلى السماح بقبول نسبة شوائب حتى 8% من بداية الموسم ولمدة شهر وفى أيام سقوط الأمطار طوال موسم التوريد كما ستتحمل شركة الدلتا للسكر تكاليف نقل المحصول للمصانع بمتوسط 65 جنيه لكل طن بنجر مورد مع توفير المبيدات والمخصبات المعتمدة والمسجلة اللازمة للمحصول بالأجل ومحاسبة المزارع بعد التوريد بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بكافة المناطق بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية.



وقال الدكتور أحمد جلال السيد عميد كلية زراعة عين شمس، إن مصر أصبحت تحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث إنتاج بنجر السكر، أنه بالرغم من أن إجمالي إنتاج السكر فى العالم يمثل 33% منه من محصول البنجر والباقى من القصب، فإن إنتاج السكر فى مصر من البنجر يمثل 56% ، والباقى من قصب السكر وأن معدل استهلاك المواطنين من السكر يقرب من 3.2 مليون طن سنويا فى حين أن معدل الإنتاج بلغ الى 2.5 مليون طن هذا العام حيث يتم استيراد ما يقرب من 700 ألف طن سكر لسد العجز فى الإنتاج المحلى، وأن نصيب الفرد من السكر يبلغ 32 كيلو جرام سنويا مما يتطلب العمل على زيادة معدلات الإنتاج لسد العجز فى الإنتاج المحلى من خلال التوسع الرأسى لزيادة إنتاجية الفدان من بنجر السكر، حيث إن المعدل الطبيعى لإنتاجية الفدان تتراوح من 10 ال 15 طن بنجر، فى حين أن إنتاجية الفدان فى المزارع النموذجية تتراوح من 27 إلى 35 طنا مما يتطلب العمل على استخدام التقاوى الحديثة من البنجر لزيادة إنتاجية الفدان، وكذلك التوسع الأفقي من خلال زيادة الأراضى المنزرعة بنجر سكر، حيث نحتاج إلى زراعة 222.7 ألف فدان إضافى من البنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.



من جانبه وجه الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الشكر لكلية الزراعة جامعة عين شمس لتنظيمها ندوة عن مستقبل زراعة السكر فى مصر، وأن كلية زراعة عين شمس من أعرق الكليات بالجامعات لاهتمامها بمستقبل المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول بنجر السكر لافتا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح من حيث النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وأن محافظة القليوبية لديها العديد من المحاصيل التى يتم تصديرها لدول أوروبا، وأن النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية سيتم من خلال علماء وخبراء مصر وان كلية زراعة عين شمس من أوائل الكيانات التى تهتم بهذا المجال.