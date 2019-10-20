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تعليم

انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة الفيوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:05 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث 

تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات شملت عقد برنامج تدريبي للتعرف على خطوات التقدم للحصول على تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس لأغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس.

وذلك بالتعاون بين قطاع الدراسات العليا "المكتبة الرقمية" وبنك المعرفة المصري خلال شهر نوفمبر 2019 الجاري بالإضافة إلى دعوة جامعة النيل لأعضاء هيئة التدريس المعينين بتكنولوجيا المعلومات لحضور الدورة الـ29 للمؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا والذي تنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا.

وكذلك خطاب الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين الذي يفيد أن الإدارة هي المنوطة بالترشيح والمسئولة عن قيد الطلاب الوافدين على المنح سواء منح البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والمقدمة للطلاب الوافدين بجميع الجنسيات.

كما أحيط مجلس الدراسات العليا والبحوث بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تخفيض رسوم دراسة الماجستير والدكتوراه والدبلومات والدراسات العليا بالجامعات الحكومية في مجالات الآثار والمتاحف.

وتم عرض مذكرة بشأن تشكيل لجنة متخصصة للبدء في إنشاء وبناء قاعدتي بيانات للدراسات العليا وأخرى للعلاقات الثقافية قطاع الدراسات العليا على أن يتم ربطها بإدارات الكليات.

كما تم عرض تقرير بشأن لائحة دبلومة الدراسات العليا التخصصية في التغذية المدرسية بكلية التربية النوعية.

كما تم خلال الاجتماع المصادفة على تسجيل 33 درجة ماجستير و14 رسالة دكتوراه.

انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة الفيوم
انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة الفيوم
انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة الفيوم
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