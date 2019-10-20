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رياضة

مدرب الزمالك السابق يكشف أهمية وجود شيكابالا مع الفريق.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:44 م
محمود عبدالرازق شيكابالا
محمود عبدالرازق شيكابالا
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ياسمين تيسير
أكد أمير عزمي مدرب فريق الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق نجم مميز ولديه إمكانيات رائعة بالاضافة لان وجوده داخل الفريق إضافة قوية.

وأضاف أمير عزمي في تصريحات لقناة تايم سبورت أن شيكابالا لديه مؤهلات قائد الفريق حيث أنه قادر على احتواء أي أزمة داخل الفريق بالاضافة لدعم اللاعبين ومساندتهم.

وتابع أمير عزمي أن شيكابالا بحاجه لـ مدرب ذكر يستطيع فهمه و استيعابه مشددا أن شيكابالا في بعض الأوقات يجب أن يشارك منذ أول دقيقة وأحيان أخرى يشارك في عدد دقائق محدودة.

وأكمل أمير عزمي أن شيكابالا لديه رغبة قوية في تقديم أداء جيد مع الفريق من أجل أن يختم مسيرته الكروية بشكل يليق به.

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