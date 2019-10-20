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رياضة

سر رحيل محمد إبراهيم عن الزمالك لـ مصر المقاصة ... مدرب الفريق يجيب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:47 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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ياسمين تيسير
كشف أمير عزمي مدرب فريق الزمالك السابق عن سر رحيل محمد إبراهيم نجم الفريق المنضم حديثا لـ فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد أمير عزمي في تصريحات لقناة تايم سبورت أن محمد ابراهيم شارك بشكل أساسي خلال الموسم الماضي بالإضافة أنه في بعض الأحيان كان يؤدي أدوارا دفاعية وهو ما تسبب في إجهاده.

وأضاف أمير عزمي أن رحيله كان قرارا جيدا لما يحتاجه خلال الفترة المقبلة من المشاركة دون وجود ضغوط كبرى عليه وهو ما سيتحقق في فريق مصر المقاصة.

وتابع أمير عزمي ان كريستيان جروس المدير الفني الاسبق للفريق كان مقتنع للغاية بـ محمد ابراهيم كنجم متميز.

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