Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

خطة البرلمان: الحكومة لم تلتزم بتوصيات تقرير الحسابات الختامية للموازنة العامة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى
عقدت لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أولى جلسات متابعة التوصيات الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2018/1017 بحضور ممثلى وزارة المالية والتخطيط.

أكد النائب مصطفى سالم خلال كلمته فى الجلسة عدم التزام الحكومة بمعظم التوصيات الواردة بالتقرير والتي تمثل روشتة علاج للكثير من المشاكل المالية والقانونية والاقتصادية والتي إذا ما تم تنفيذها والالتزام بما جاء بها سيتم حل الكثير من المشاكل وسيتطور أداء الحكومة للأفضل بنا يعود على المواطن المصري بالنفع.

وأضاف سالم أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة نائب وزير المالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة  اقتراح حلول لتنفيذ تلك التوصيات لم تجتمع إلا مرتين فقط منذ تشكيلها العام الماضي فضلا عن عدم تنفيذها وعدم قيامها للدور المنوط بها والذي جاء بقرار تشكيلها.

وطالب سالم عبد النبي كامل رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بموافاة اللجنة بمخاطبات الوزارة لجميع الهيئات والوزارات المطلوب منها تشكيل لجان لفحص بعض المخالفات الواردة بتقرير اللجنة وما اذا كان قد تم تفعيل عمل تلك اللجان من عدمه واختتم سالم كلمته بضرورة موافاة اللجنة ببيان القروض والمنح غير المستخدمة وما تحملته الدولة من أعباء القروض غير المستخدمة.

وأعلن عن عقد اللجنة جلسة بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والاستثمار والمالية وعدد آخر من الوزارات لمناقشة توصيات اللجنة ومدى التزام الحكومة بتنفيذها والإجراءات التي سيتم اتخاذها نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والقروض والدين العام الخارجي والداخلي وعدد آخر من التوصيات الهامة والتي تجاوزت أكثر من 100 توصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غضب في خطة البرلمان بسبب عدم تنفيذ الحكومة توصياتها

ترشيحاتنا

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

أكبر ضربة لـ إسرائيل.. سر اختيار 21 أكتوبر عيدا للقوات البحرية المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات