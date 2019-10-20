التصديري للدواء: إنشاء شركة تضم 155 مصنعا للتصدير لأفريقيا

أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ضرورة إعادة تجديد العلاقات الإنسانية بين مصر وشعوب باقي الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الأجيال التي تعدت الـ 40 و50 عاما هي من تدرك دور مصر في أفريقيا في الماضي.



وقال ماجد جورج، خلال مؤتمر مؤشرات الحوكمة في أفريقيا، المنعقد اليوم، الأحد، بالقاهرة، إن اللوجستيات أبرز العقبات التي تواجه تنشيط التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، لافتا إلى أن عدد المصانع في المجلس التصديري يتعدى الـ 100 مصنع.



وأضاف أن ال صادرات المصرية في قطاع الأدوية لأفريقيا 65 مليون دولار، وهذا الرقم ضعيف جدا، منوها بأن أكبر الدول التي تقوم بتصدير الأدوية لأفريقيا 10 دول منها 7 دول أوروبية وأمريكا والهند والصين.



وأوضح أن المجلس أسس شركة تضم 155 مصنعا وتم من خلالها عقد لقاءات مع وزراء أفارقة لتنشيط التعاون من خلال الحصول على قائمة أسعار وعمل مناقصة داخلية بين شركات المجلس التصديري للوصول إلى سعر جيد، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد.