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رياضة

بيخافوا من محمد صلاح.. فان دايك يكشف سر خوف لاعبي ليفربول من ممازحته

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:51 م
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
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محمد السعيد
كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق لاعبي الإنجليزي، سر خوف لاعبي الريدز من زميلهم المصري محمد صلاح.

وقال فان دايك في تصريحات إعلامية عن رأيه في محمد صلاح:" هو الملك المصري كما يطلق عليها لجميع، أنه قوي للغاية وفتاك أمام المرمى".

وأضاف: "منذ أول يوم أحب أن أمازحه، أحيانًا أقول النكات عليه، لأني أعرف جيدًا أن الكثيرين من لاعبي ليفربول لن يقوموا بذلك، لأنهم إذا قاموا بذلك ستطاردهم مصر بأكلمها".

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول صيف 2017، ونجح في كتابة إسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أساطير الريدز، بقيادة الفريق لحصد لقبي دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للبريمرليج مرتين على التوالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا الموسم الماضي خلف مودريتش ورنالدو.
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