بيخافوا من محمد صلاح.. فان دايك يكشف سر خوف لاعبي ليفربول من ممازحته

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق لاعبي الإنجليزي، سر خوف لاعبي الريدز من زميلهم المصري محمد صلاح.





وقال فان دايك في تصريحات إعلامية عن رأيه في محمد صلاح:" هو الملك المصري كما يطلق عليها لجميع، أنه قوي للغاية وفتاك أمام المرمى".





وأضاف: "منذ أول يوم أحب أن أمازحه، أحيانًا أقول النكات عليه، لأني أعرف جيدًا أن الكثيرين من لاعبي ليفربول لن يقوموا بذلك، لأنهم إذا قاموا بذلك ستطاردهم مصر بأكلمها".



