4 نوفمبر .. إعادة محاكمة متهم في تمويل الارهاب

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب، لجلسة 4 نوفمبر للحُكم.



وعقب تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة بحق المُتهم، طالبت فيه بتوقيع مواد الاتهام، التمس محامي المُتهم علاء علم الدين البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد بأي دليل آخر بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل إسنادها للمتهم.



وأسندت النيابة العامة للمُتهم، أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية و الإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.