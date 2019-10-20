Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

4 نوفمبر .. إعادة محاكمة متهم في تمويل الارهاب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:03 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
أحمد مهدي
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب، لجلسة 4 نوفمبر للحُكم.

وعقب تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة بحق المُتهم، طالبت فيه بتوقيع مواد الاتهام، التمس محامي المُتهم علاء علم الدين البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد بأي دليل آخر بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل إسنادها للمتهم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم، أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية و الإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفاع 30 متهما من أنصار بيت المقدس يطلب براءتهم: تحريات غير جدية.. صور

إحالة المستشار المزيف بالسويس للمحاكمة.. المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتجارهما في المخدرات بالساحل.. وتجديد حبس 17 متهمًا 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

دفاع متهم في أنصار بيت المقدس: موكلي ضد الأفكار التكفيرية

ملهمش في حاجة.. دفاع ٣ متهمين من تنظيم أنصار بيت المقدس يلتمس براءتهم

دفاع متهمين في أنصار بيت المقدس: ليس لهم أسماء حركية

دفاع متهمين في كتائب حلوان: بطلان الضبط والتحريات غير جدية

ترشيحاتنا

هتافات للمطالبة بإعدام راجح خلال قضية ضحية الشهامة في المنوفية

كان نفسي أقول أحمد رجع و فرحني.. قصة حب أحمد صابر ونورا زعيتر تأكلها النيران

لكشف التزوير.. طلب هام من محامي شهيد الشهامة للمحكمة

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات