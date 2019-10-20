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محافظات

تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:32 م
ماراثون لمكافحة الإدمان
ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ
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محمود زيدان
لا شيء أجمل من صور اللاعب المصري العالمي محمد صلاح يمكن أن تبعث برسائل للشباب خاصة في حملات مكافحة الإدمان والتدخين وهو صاحب الجملة الشهيرة لدعم مكافحة الإدمان في مصر.

في كفر الشيخ، انطلق ماراثون رياضي نظمته جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضمن حملة التوعية "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية طلاب وطالبات الجامعة بأضرار تعاطي المخدرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وحمل الطلاب المشاركون في هذا الماراثون الرياضي صورًا للنجم المصري العالمي محمد صلاح، ولافتات "أنت أقوى من المخدرات"، وطافت المسيرة أرجاء الحرم الجامعي بقيادة رئيس الجامعة ونوابه، وجرى تعريف الطلاب بالحملة التوعوية المناهضة للإدمان وعلاجه، وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية في حياتنا اليومية.

وقال دسوقي، إن هناك تفاعلًا كبيرًا من جانب شباب الجامعة مع حملة "أنت أقوى من المخدرات" لمناهضة الإدمان، وتحرص الجامعة على تنظيم ندوات توعوية بأضرار المواد المخدرة، لافتًا إلى استمرار إطلاق الحملة في العديد من الكليات في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.
تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد
تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد
تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد
تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد
تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد
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