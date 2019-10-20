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رياضة

الجماهير توجه رسالة عنيفة لـ اتحاد الكرة: عاوزين مباريات الدوري في مواعيدها.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:26 م
صدى البلد
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ندى فكرى - عدسة : على الخشاب
أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عدم خوضه أي مباراة في الدوري قبل لعب مباراة الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، فيما أعلن الجونة أنه سيذهب للملعب بشكل طبيعي لمباراة الجولة الخامسة أمام الأهلى.

عدسة "صدي البلد" رصدت آراء الجماهير حول إقامة مباراة الأهلي والجونة قبل مباراه قمة الأهلي والزمالك:

قال "محمد عواد" إنه لا يؤيد قرار تأجيل المباريات ويجب أن تلعب المباريات في توقيتاتها المحددة والتوقف عن مؤجلات فى الدورى كما حدث الموسم الماضي مضيفا: أنا مع قرار الأهلي.

وأوضح "سامي أحمد" أنه ليس هناك أي سبب مقنع لتأجيل مباراة الزمالك والأهلي لأنها مقامة بدون جمهور.

وأكد "مازن سليم" أن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك غير مبرر ويجب الالتزام بمواعيد جدول الدوري المحددة.

وأضاف "علي حامد": كنت أتمنى أن تقام مباراة القمة في البداية لأنها ستكون مباراة قوية بين الفريقين.
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