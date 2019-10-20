"المصريين بأوروبا": الجاليات بالخارج تؤيد سياسة الحكومة الحالية

قال المستشار الإعلامي مصطفي عبدالله رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا، إن الكلمة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى حفل الأسر، تعتبر وساما على صدر أي مواطن مصري بالخارج. مشيرا إلى أن القيادة المصرية تفعل أقصى ما تملك من الجهود لكي ترسم غدا مشرقا وأفضل.



وتابع «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية من النمسا على قناة اكسترا نيوز، أنه عندما تم تعديل الدستور، فإن ذلك كان طفرة عظيمة جدا، وأن اتحاد الجاليات المصرية بالخارج يؤكد دائما رفضه لأي خائن ضد وطنه، موضحا أنه دائما يقول مقولته الشهيرة "المصري بالخارج يعيش بعقله ويعيش داخل وطنه بقلبه".



وأضاف رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا ، أنه منذ عام 2014، أن الجالية المصرية حصلت على امتيازات لم تحصل عليها من قبل، مؤكدا أن الإدارة المصرية الحالية حققت إنجازات عظيمة على أرض الواقع، وجموع المصريين بالخارج يدعمون الدولة.



وقدم «عبدالله» الشكر لجهود وزارة الهجرة وأنشطتها التى تدعم الجالية المصرية بالخارج، مضيفا أن تلك الأنشطة ملموسة على أرض الواقع. وتلك الأنشطة تساعد على توعية الجيل الثاني والثالث.