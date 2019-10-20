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فن

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ ابنة نوال الزغبي في مظاهرات لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:46 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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شروق ابراهيم
أطلت تيا الديب، ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإطلالة مثيرة في التظاهرات اللبنانية المستمرة لليوم الرابع على التوالي في جميع المدن اللبنانية، مطالبة باقالة الحكومة.

وأطلت تيا الديب ببنطال جينز ممزق مع توب مكشوف من الأكتاف، وعلقت تيا الديب، على الصورة التي كانت تحمل فيها علم لبنان قائلة: "كلنا واحد".

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 4 أيام في عدد من المناطق بعد الإعلان عن فرض ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وجاد شويري، وراغب علامة، ونادين الراسي، وماجي بو غصن وغيرهم.
شاهد.. إطلالة مثيرة لـ ابنة نوال الزغبي في مظاهرات لبنان
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