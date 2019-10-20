قنبلة.. لحظات رعب لـ نجم مسرح مصر على متن طائرة ..فيديو

تسبب نجم مسرح مصر أوس أوس فى رعب وفزع الفنان علي ربيع وذلك أثناء توجههما إلى السعودية صباح اليوم لتقديم أحد عروض "مسرح مصر".



ونشر "أوس أوس"، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهو يلقى حقيبة صغيرة على علي ربيع، مرددا كلمة واحدة "قنبلة"، مستغلا إصابة علي ربيع بـ فوبيا ركوب الطائرات.



وعلق أوس أوس على الفيديو، قائلا: "أوعى القنبلة يا ربيع"؛ وهو ما دفع متابعى أوس أوس إلى مهاجمته بسبب ما فعله مع على ربيع فى الطائرة كونه موقفا صعبا خاصة مع الذين يخشون ركوب الطائرات.



يذكر أن فريق "مسرح مصر" يقدم إحدى عروضه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا.







