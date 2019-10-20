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مرأة

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:43 م
منى زكى
منى زكى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فى أحدث ظهور لها من دبى.

تألقت الفنانة منى زكى بإطلالة أنيقة وغريبة فى نفس ذات الوقت، مرتدية فستانا بسيطا وقصيرا باللون الأسود وهو ما زاد من جمالها وأناقتها، ولكن نسقت معه حذاء باللون الفسفورى وهو ما وصفه بعض المتابعين بالغرابة بسبب اللون الصاخب.

ووضعت منى زكى بعض المكياج المناسب مع إطلالتها معتمدة على الألوان الترابية، وتركت شعرها القصير منسدلًا على كتفيها.

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