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أخبار العالم

سوريا.. قوات أمريكية تدمر قاعدة عسكرية ضخمة في الحسكة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن القوات الأمريكية المتواجدة في شمال شرقي سوريا، دمرت منذ لحظات قاعدة القليب العسكرية التي كانت تحتوي مدرجا لطائرات النقل العسكري والحوامات في منطقة تل بيدر بمحافظة الحسكة. 

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد صرح، اليوم الأحد، بأنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال شرقي سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق.

وأوضح إسبر أن ذلك يأتي لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وللمساعدة في الدفاع عن العراق.
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