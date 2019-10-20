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فن

أبطال حواديت الشانزليزيه يودعون التصوير نهاية الأسبوع

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:52 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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أحمد البهى
يواصل أبطال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» تصوير العمل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة، حيث يعكفون حاليا علي الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، ومن المقرر أن يودعون التصوير نهاية الأسبوع الجارى.

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصة أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
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