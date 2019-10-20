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مرأة

بطريقة آمنة.. 3 نصائح رائعة لاستخدام العدسات اللاصقة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
انتشرت العدسات اللاصقة كبديل للنظارات مؤخرًا ويعد الإقبال كبير عليها نظرًا لسهولة أستخدامها وجودتها، لكن هذا لا يمنع أنه هناك بعض المخاطر التي قد تسببها العدسات اللاصقة اذا تم استخدامها بطريقة خاطئة، أشار موقع "web md" إلى عدة نصائع لضمان السلامة عند أستخدام العدسات اللاصقة .

- مدة استخدامها :-
ينصح كثير من الأطباء بتغير العدسات بشكل دوري، حتى لو كانت عدساتك اللاصقة في حالة جيدة يجب إتباع تعليمات الطبيب وتغيريها لأنها لها مدة صلاحية للأستخدام .

- عند لمس العدسات :-
يجب غسل اليدين قبل لمس العدسات اللاصقة ولكن يفضل عدم استخدام اي صابون برائحة نفاذة لأنه يمكن أن يبقى في اليد وينتقل للعدسات و يتسبب في الاصابة بحساسية في العين .

- عدم تبديل العدستين :-
من الضروري جدا عدم تبديل اماكن العدسات، حيث يجب تخصيص عدسة للعين اليمين و الأخرى للعين الشمال، كما يجب وضعها في محلول للعدسات اللاصقة.
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