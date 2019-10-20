عضو شباب الأحزاب: التنسيقية تضم 300 ألف عضو و370 مقرا

قال المهندس أحمد صبرى عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب مستقبل وطن، إنه يجري دعم خارطة الطريق وخطوات القيادة السياسية والدولة المصرية فى الوقوف كدولة مؤسسات، لتكون المنصة والسبيل لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، : "نعتبر الحزب حزب موالاة، ونسعى لدولة ديمقراطية حديثة ذات سيادة وطنية وخلق قنوات شرعية للشباب لممارسة العمل السياسى، ومن هنا جاءت فكرة مستقبل وطن".



وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب تمتلك تنوعا ما بين معارض ومؤيد ووجهات نظر مختلفة وهناك أفكار كثيرة يتم عرضها بينها فكرة الديموقراطية وإعلاء مكانة الحوار وتمكين المرأة، وكل حزب يطرح رؤيته فى كيفية تطبيق الديمقراطية والرؤية المتكاملة لبناء الدولة من خلال وجود المؤسسات.



وذكر أن حزب مستقبل وطن يضم 300 ألف عضو و 370 مقرا على مستوى الجمهورية وتشكيلات مركزية لـ 51 أمانة، وكل فترة يتم تحديث الأعضاء الموجودين.