تنسيقية شباب الأحزاب: نستهدف تنمية الحياة الحزبية والسياسية

قال محمد موسى المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن الهدف الرئيسى للتنسيقية خلق حالة حوارية للمجتمع ككل وتنمية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، موضحًا أن التنسيقية بدأت بـ 12 حزبا منذ عام ونصف وارتفع عدد الأحزاب المشاركة لـ 25 حزبًا.



وأكد خلال حواره ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أن تنمية الحياة السياسية والحزبية يعود بالأفضل للبلد والمواطنين.



وأشار إلى أن مصر كانت تفتقد الحالة الحوارية بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة والمختلفة الفكر، وتنسيقية شباب الأحزاب الآن تضم المؤيد والمعارض والجميع على طاولة واحدة.