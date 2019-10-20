لتبادل الثقافات..جامعة الوادي الجديد تشارك في أسبوع الشباب الأفريقي في أسوان

تشارك جامعة الوادى الجديد، في أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان في إطار تبادل الثقافات وتفاعل الشباب المصرى مع الشباب الإفريقى وتبادل الثقافات والمعرفة وتعميق مفهوم التواصل وترسيخ أواصر المحبة والتعاون في ربوع القارة الأفريقية، وذلك في الفترة من 19 حتى 25 من أكتوبر الجارى.



وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الجامعة تشارك بـ 10 طلاب من مختلف الكليات والمتميزين في الأنشطة الجامعية، في أسبوع شباب الجامعات الإفريقى والذي يقام بجامعة أسوان، وذلك في إطار حرص الجامعة على إشراك الطلاب في كافة المحافل والمؤتمرات من أجل نقل وتبادل الخبرات الثقافية والعلمية.



وأشار طنطاوي إلى أن الجامعة شاركت في كافة معسكرات القادة التي أقيمت خلال الفترة الماضية كما حققت مراكز متقدمة في كافة المشاركات.



