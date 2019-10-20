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رياضة

غياب محمد صلاح.. دي خيا مفاجأة تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:50 م
دي خيا
دي خيا
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محمد السعيد
أعلن أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول الذى يغيب عن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة مانشستر مفاجأة بوجود دي خيا، بعدما أكدت الصحافة الإنجليزية، غيابه عن المباراة للإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف - ماجواير - بيساكا - تاونزيبي- اشلي يونج.

خط الوسط: - ماكتوميناي - فريد - جيمس.

خط الهجوم: أندرياس- راشفورد.
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