لبنان ينتفض .. النجوم الأجرأ في التعبير عن آرائهم .. راغب علامة : سياسيات غبية .. وإليسا: عاملين حالكم مش سامعين



لم يستطع نجوم لبنان من الصمت تجاه ما تتعرض اليهم بلادهم خلال الفترة الاخيرة، على حد وصفهم ، من تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية وزيادة الديون، لذلك اعرب عدد كبير منهم عن غضبهم ليس فقط في الميادين العامة والساحات بل من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز اللبنانيين على المشاركة في الاحتجاجات.



كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 3 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان،وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية.



ونبرز في التقرير التالي، التصريحات والآراء الأكثر جرأة لنجوم لبنان حول التظاهرات اللبنانية التي ت

دخلت يومها الرابع.



عبرت المطربة إليسا عن فخرها بالشعب اللبناني بسبب احتشاد الملايين في الساحات والميادين بجميع ارجاء البلاد في تظاهرات احتشادات تطالب باقالة الحكومة اللبنانية.



وكتبت اليسا في تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:"يوم عن يوم بيكبر قلبي بهالشعب العظيم كنت خايفة يكون يئس بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو. اليوم كمان عبّو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن مش سامعين".



وفتح الفنان اللبناني راغب علامة النار على الوزراء في لبنان، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغرد راغب علامة قائلا: "السياسات الغبية التي مارسها اهل الحكم على عامة الشعب على مدى عقود زرعت الحقد في قلب الشعب المظلوم والمسروق والمهدور حقه".



واضاف :"عندما تسمع تعابير الناس الموجوعة على شاشات التلفزة تتاكد بأن القناع قد سقط وان الطبقة الحاكمة سوف تدفع ثمن سياساتها الغبية .. #سقط_القناع".



اما رامي عياش قال:" 10 احزاب 18 طائفة 128 نائب 28 وزير 3 رؤساء وفرص العمل للشباب في لبنان (صفر) لبنان يثور .. لبنان ينتفض".



في رسالة شديدة اللهجة، وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة سؤالًا هجوميًا لحسن نصر، رئيس حزب الله اللبناني، بسبب إبداء رأيه حول قلقه من اقالة الحكومة اللبنانية، مطالبا من الشعب اللبناني تجديد الثقة في الحكومة حال تنفيذ مطالبهم.



وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "سؤال بسيط : خلاصة كلام السيد حسن نصرالله على أن الشعب أن يتخلى عن الانتفاضة ويثق مجددا بهذه السلطة الفاقدة شعبيتها ( أو بطريقة أخرى شرعيتها) !!!!يعني مورفين من جديد حتى الانفجار الشعبي القادم ..؟!!!".



واضاف :"الثورة الشعبية التي تحدث الان في #لبنان مهمة جدا لكننا لم نقل أنها كافية إذا لم تنظم وتحدد المسار،والاهداف والقيادة.نعم إسقاط الحكومة وحده ليس بحل كاف! في فرنسا لم تستمر الحركة الصفراء بل ضاع مسارها وانتهت! ولكن هذا لا يسمح بقمع الشعب عن التعبير وتعنيفه في الشارع".



اما نادين الراسي، فكان صوتها في الشارع يعلو فوق ارائها عبر السوشيال ميديا، فظهرت في احد الفيديوهات المتدوالة وهي تقوم بحرق اطارات السيارات أثناء التظاهر وتصيح :أنا جعت" معبرة عن عدم قدرتها على دفع ايجار المسكن.

