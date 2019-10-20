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أخبار البلد

عاقبوا القاصر وغيروا القانون .. ريهام سعيد تنفعل بسبب قضية محمود البنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:18 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد ،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو قديم من أحد برامجها منذ عشر سنوات بعد مقتل الطفلة زينة .

ظهرت ريهام سعيد في الفيديو منفعلة وقالت: "غطيت حوادث كثيرة ولكن ليست بهذه المأساة، ونسمع من الناس أن الثغرات الموجودة فى القانون واحدة للهروب من هذه القضايا".

وتابعت: "لولا إنى مذيعة كنت قلت كلام كتير وصرخت لتحصل الأم على حقها لأنها أم مثلى، وقالت فكرة شهادة معاملة الأطفال والخروج من القضية بحبس 3 سنوات فقط فى الأحداث حرام".

وكتبت ريهام سعيد تعليقًا على الفيديو قائلة: "عاقبوا القاصر خصوصًا لو فرق السن شهرين ، من عشر سنين دخلت الحبس عند قاتل زينة ، وقلت له يا حيوان ولقيت هجوم شديد وسخرية ".

وتابعت: كنت ببكى وبقول إن دى مش اخر حد هيموت عاقبوا القاصر كنتوا بتقولوا برنامج عفاريت ، يجب تغيير القانون وفورا ".

يذكر أن قضية شهيد الشهامة محمود البنا تم تأجيلها الى نهاية الشهر الجاري.
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