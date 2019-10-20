عاقبوا القاصر وغيروا القانون .. ريهام سعيد تنفعل بسبب قضية محمود البنا

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو قديم من أحد برامجها منذ عشر سنوات بعد مقتل الطفلة زينة .



ظهرت ريهام سعيد في الفيديو منفعلة وقالت: "غطيت حوادث كثيرة ولكن ليست بهذه المأساة، ونسمع من الناس أن الثغرات الموجودة فى القانون واحدة للهروب من هذه القضايا".



وتابعت: "لولا إنى مذيعة كنت قلت كلام كتير وصرخت لتحصل الأم على حقها لأنها أم مثلى، وقالت فكرة شهادة معاملة الأطفال والخروج من القضية بحبس 3 سنوات فقط فى الأحداث حرام".



وكتبت ريهام سعيد تعليقًا على الفيديو قائلة: "عاقبوا القاصر خصوصًا لو فرق السن شهرين ، من عشر سنين دخلت الحبس عند قاتل زينة ، وقلت له يا حيوان ولقيت هجوم شديد وسخرية ".



وتابعت: كنت ببكى وبقول إن دى مش اخر حد هيموت عاقبوا القاصر كنتوا بتقولوا برنامج عفاريت ، يجب تغيير القانون وفورا ".



يذكر أن قضية شهيد الشهامة محمود البنا تم تأجيلها الى نهاية الشهر الجاري.