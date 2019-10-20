خايفة يحبسوني تاني .. الطفلة هيام تروي تفاصيل احتجازها بالمدرسة .. فيديو

عبرت الطفلة هيام عن خوفها الشديد من تكرار حبسها ثانية خاصة بعد احتجازها لمدة ساعة داخل مدرستها غرب تيرة بمحافظة كفر الشيخ والتى قالت إن تفاصيل الواقعة تعود لنسيانها أحد الكتب الدراسية لها لتصعد مسرعة لأخذه ولكنها تفاجأت عند عودتها بإغلاق كافة أبواب المدرسة.





وتوضح الطفلة هيام خلال تقرير خاص أجراه برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر، إنها ظلت تصرخ عاليا طيلة ساعة على أمل أن ينقذها أحد ليسمعها أحد جيران الطفلة هيام يدعى عادل عبد الحى ليقوم على الفور بكسر البوابة ب " الشاكوش " ويفرج عن حبس الطفلة ، مؤكدة " أنا خايفة أروح المدرسة ويحبسونى تانى " .



وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، إنه تم استبعاد مدير مدرسة بكفر الشيخ نهائيأ بعد واقعة احتجاز الطفلة هيام والتحقيق مع مدرس الحصة الأخيرة، ومشرف الدور وذلك بعد استئذان محافظ كفر الشيخ .



وأكدت بثينة كشك خلال تقرير خاص عرضه برنامج صباحك مصرى والمُذاع عبر فضائية MBC، إن محيط المدرسة شهد مؤخرًا حالات انفعال ومطالبات عدد من الجيران الطفلة بالتحقيق فى هذه الواقعة ومجازاة مدير المدرسة .



وقد شهدت مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، وذلك بأن أغلقت المدرسة أثناء تواجد طالبة بها، وظلت محتجزة بالمدرسة قرابة ساعة، حتى دخلت في نوبة بكاء وحزن وخوف شديد وظلت تصرخ من هول الموقف.



وسمع أحد المارة استغاثة الطفلة المحتجزة داخل المدرسة، وقام بدوره بالاتصال بمسئولي إدارة المدرسة والعامل، حتى قاموا بفتح الباب الحديدي، لخروج الطالبة من المدرسة، وتداولت صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للطالبة خلف باب حديدي تبكي، ما أثار غضب الكثيرين من هذا الموقف والإهمال داخل المدرسة.





