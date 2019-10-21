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برلمان

لدفع عجلة الاستثمار.. برلمانية تطالب بتعاون جميع الوزارات مع المصريين بالخارج

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
داليا يوسف عضو مجلس
داليا يوسف عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أشادت داليا يوسف عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بجهود الدولة التي تجلت في إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع» الذي نظمته وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في هذه النسخة من المؤتمر 65 مجموعة من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدة أنه سيكون له مردوده الايجابي على الاستثمار في مصر.

ورحبت في تصريحات لـ" صدى البلد"، بمبادرة السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا وأحد المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع، بالبدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، لافتة إلى أنها مبادرة محمودة تعزز فكرة المبادرة في تنمية الاستثمار في مصر.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بضرورة تعاون جميع الوزارات بعضها لبعض مع المصريين بالخارج لدفع عجلة التنمية وزيادة أواصر العلاقة بينهم، قائلة:" أن هذه المؤتمر يعتبر بداية للتحرك وليس نهاية المطاف ولابد من تعاون جميع الوزارات".

وأوضحت النائبة، أن من الامور الايجابية أيضا تعاون تعاون مستشفى دمرداش أطفال التي مضت تعاون تأخي بينها وبين مستشفي بانجلترا، مطالبة بمزيد من أشكال التعاون في جميع المجالات.

يأتي ذلك بعد أن كشف السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه سيتم البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة "هندي وفرنسي وصيني وبرتغالي" هدية منه إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال فعاليات المؤتمر يدعو إلى الفخر.

وأضاف لطفي قائلًا: "سعيد جدًا بإتاحة الفرصة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا أعلم من أين أتى بكل هذه العزيمة والعزم لإعادة التنمية في هذا الوطن مرة أخرى، وكذلك لإتاحة الفرصة لحضور مؤتمر مصر تستطيع، فوزارة الهجرة استطاعت فعل ما لم يتم فعله خلال عقود طويلة، مما جعل المصريين في الخارج متصلين ببلدهم بصورة مستمرة، وهذا سينمّي في داخل كل مصري بالخارج الإحساس بأن وطنه هو الأساس وأنه عند عودته سيجد وطنًا كريمًا وقويًا ومتطورًا".

كما أعرب لطفي عن سعادته لإتاحة الفرصة العظيمة ليفهم ويرى هذا الجيل لأول مرة حقيقة كلمة "إنجازات لا تتحقق إلا بمعجزات"، وقال: "نحن حقيقة لم نعرف هذا الشعور أو الإحساس من قبل، فكل مصري بالخارج لديه الآن إحساس بالعزة والفخر تجاه هذا الوطن وعليه أن يكون سفيرًا له".
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