إنفوجراف يعرض أبرز جهود الدولة في ملف المصريين بالخارج

عرضت قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، انفوجراف يقدم أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية فى الملف الخاص بالمصريين بالخارج.



أكد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر عدد من اللقاءات السابقة على اهتمام الدولة المصرية الكبير والفعل بذلك الملف، حيث أشار الرئيس السيسى خلال لقائه بالمستثمرين المصريين بالخارج، إلي أن اهتمام الدولة الواضح بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، فضلا عن التأكيد على احتياج مصر لـ سواعد أبنائها بالخارج والداخل للمساهمة بتطويرها وتنميتها، تحقيق لكافة الخطط التي تعمل بصددها الدولة.



