لسلامتك .. تعرف على أهمية ترصيص إطارات السيارة

أهمية ترصيص إطارات السيارة؟

الترصيص هو عملية اتزان إطارات السيارة حيث إن عند حدوث أي تلف حتى وإن كان بسيط أو انعواج فى جنط السيارة يحدث رجة بالسيارة، لذلك يتم عمل ترصيص الإطارات عن طريق وضع اوزان مختلفه من الرصاص من أجل إعادة اتزان الجنوط ومن ثم اتزان السيارة.



متى تعرف أن الإطارات بحاجة إلى ترصيص ؟

عندما تشعر بارتجاجات واهتزازات أثناء القيادة وخصوصا عند تجاوز سرعة 80 كم لأن الجنوط تدور بسرعة عالية وإن وجد أي اعوجاج بسيط جدا لا يتجاوز الميلي مترات تشعر به ويؤثر سلبا علي سيارتك وعلي العفشة والاتزان والقيادة بشكل عام.

يهتم مالكو السيارت بشكل عام بالحفاظ على سياراتهم لأن ذلك ينعكس عليهم بشكل مباشر ويهتمون أيضا بسلامة الجنوط والماتور لتفادي وقوع أي عطل أو حادث مفاجئ.. نعرض لكم في الموضوع التالي معنى كلمة ترصيص و ما أهميتها و ما فائدتها للسيارة بشكل عام .