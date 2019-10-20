للمرة الأولى.. حسام البدري ضيفا على قناة الحدث مع لميس الحديدي

يظهر حسام البدري ضيفا لأول مرة بعد توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، على برنامج القاهرة الآن عبر قناة الحدث التابعة لقناة العربية السعودية في ثاني حلقات البرنامج بعد انطلاقه رسميا اليوم الأحد.



يتحدث المدير الفنى للمنتخب عن كواليس اختياره لمنصب المدير الفني وكذلك طموحه والصعوبات التي يتوقع أن تواجهه والعلاقة مع محمد صلاح والوجوه الجديدة وأزمة الهجوم والأداء، وغيرها من الموضوعات الكروية المثيرة التي تشغل الشارع الكروي المصري بشأن المنتخب الأول.



يذكر أن قناة الحدث تظهر لجمهورها في مصر والمنطقة ببرنامج فريد من نوعه على مستوى العالم العربي من تقديم لميس الحديدي، يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب.