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رياضة

روما يسقط في فخ التعادل أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:17 م
مباراة روما وسامبدوريا
مباراة روما وسامبدوريا
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محمد السعيد
سقط فريق روما في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

سيطر فريق روما على معظم مجريات المباراة بنسبة استحواذ وصلت 61%، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وبهذا التعادل تراجع روما إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 13 نقطة، بينا وصل سامبدرويا إلى النقطة الرابعة في المركز الأخير.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
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