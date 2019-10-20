المقاولون العرب يوجه رسالة لـ الأهلي بشأن مباراة القمة

وجه محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب رسالة لـ مجلس ادارة نادي الأهلي بشأن الأزمة الحالية عقب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز



وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج " وان تو " أن الأهلي يجب أن يسعى لحل تلك الأزمة بالاضافة لان اتحاد الكرة يجب أن يحدد موعد لـ مباراة القمة بحيث يكون مناسب لكلا الفريقين



وأضاف محمد عادل أن الجميع عليه أن يحترم قرار الجهات الأمنية و الالتزام بها .



وتابع محمد عادل أن اتحاد الكرة أخطأ في تأجيل مباراة القمة و بعض المباريات الأخرى مشددا أنه لا يجوز ان يتم اخبار الفريق بمواجهة الزمالك قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط



وأكمل أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان ليفاجأ بمواجهة الزمالك مما أربك حسابات الجهاز الفني للفريق



