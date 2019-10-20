تيري هنري يعلق على تجاهله لاعب الهلال السعودي و هدف لا ينساه

كشف الأسطورة الفرنسية تيري هنري لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي سابقا، عن حقيقة علاقته بمهاجم الهلال السعودى بافيتيمبي جوميز.



ويتواجد النجم العالمي في المملكة العربية السعودية، وتحدث عن جوميز وسعيد العويران خلال استضافته في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، الذي يهدف لتعزيز جهوده في جمع المواهب المحلية بالخبرات العالمية.



وشهدت الساعات القليلة الماضية، تصريحات متضاربة، منقولة عن النجم العالمي تيري هنري بإنه لا يعرف جوميز مهاجم الهلال.



وعلى عكس ما تردد، قال تيري هنري: "جوميز صديقي، وتواصلت معه في السابق حينما كان يلعب في الدوري التركي، وكنت اتابعه عن قرب، ولكن مع الأسف حاليا لم أستطع أن مشاهدته مع الهلال".



وأضاف لاعب برشلونة وأرسنال السابق: "أعلم أن جوميز يقدم مستويات مميزة في الدوري السعودي للمحترفين، وهذا ليس غريبا عنه بحكم أنه يملك إمكانات مميزة".



وتطرق هنري للحديث عن سعيد العويران، قائلًا: "لا أتابع كرة القدم السعودية، ولكن أبرز معلومة عن لدي هي الهدف الشهير الذي سجله العويران في مرمى بلجيكا خلال مونديال ٩٤ في أمريكا".



